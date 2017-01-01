Россия глазами иностранцев (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Окно в Европу: взгляд снаружи
Россия глазами иностранцев
1-й сезон
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Аудиолекции историка Бориса Колоницкого, воспоминания очевидцев, лучшие исследования эпохи, детские рисунки и обзор главных событий 1917 года

