Россия глазами иностранца. Арктика (сериал, 2020) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Здесь вы увидите приключения иностранцев в России! Все то, что вы не знали о своей Родине! Посмотрите на Россию новыми глазами Простой вопрос: Что можно увидеть за четыре дня в Мурманске? Ну, например, край света, памятник Алёше, новомодный глэмпинг, потрясающую природу, которая сносит башню, оленей и даже северное сияние. И ещё десятки разных мест, но обо всём по порядку. Глэмпинг, Ветряки. Зрелищно, Про полярную ночь и китов, Пляж «Яйца драконов», Немного о местных красотах, Саамская деревня: кролики, хаски, олени, идолы, Саамы. Кто они? Первый в мире атомный ледокол «Ленин»,Пробуем арктическую кухню, Верхом на хаски, Северное сияние, Мурманская область глазами Башира.

