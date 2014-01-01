WinkДетямРонья, дочь разбойника1-й сезон12-я серия
Ронья, дочь разбойника (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
7.72014, Sanzoku no musume Rônya
Аниме, Мультсериалы6+
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Сюжет
История о девушке Ронье, которая является дочерью вождя племени бандитов, живущем в огромном замке в лесу. История расскажет, как Ронья, путешествуя по лесу, встречала невероятных мистических существ.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыСемейные, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb