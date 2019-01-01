Роналдо Соуза vs Джек Херманссон
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Fort Lauderdale
1-й сезон
10-я серия

UFC Fight Night Fort Lauderdale (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главное событие турнира UFC Fight Night во Флориде – поединок между средневесами Роналдо «Жакарэ» Соуза и Джеком Херманссоном. Также в основном карде сразятся тяжеловесы Дмитрий Смоляков и бывший игрок NFL Грег Харди.

Сериал Роналдо Соуза vs Джек Херманссон 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спорт
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг