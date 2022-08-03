Ромул (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Это история о страхе, мужестве и борьбе, показанная глазами трех героев. Юных Лемоса, Вироса и Илию окружает пугающий древний мир, где каждая вещь имеет сакральное значение и всюду ощущается присутствие богов и таинственных сил. Но они находят в себе силы противостоять всемогущему року и решают сами творить свои судьбы. Так из истории диких племен рождается история одного из величайших городов мира.

