Ромул (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.42020, Romulus
Фэнтези, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Это история о страхе, мужестве и борьбе, показанная глазами трех героев. Юных Лемоса, Вироса и Илию окружает пугающий древний мир, где каждая вещь имеет сакральное значение и всюду ощущается присутствие богов и таинственных сил. Но они находят в себе силы противостоять всемогущему року и решают сами творить свои судьбы. Так из истории диких племен рождается история одного из величайших городов мира.

