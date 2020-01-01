8.42020, Romulus
Фэнтези, Исторические18+
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Ромул (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Это история о страхе, мужестве и борьбе, показанная глазами трех героев. Юных Лемоса, Вироса и Илию окружает пугающий древний мир, где каждая вещь имеет сакральное значение и всюду ощущается присутствие богов и таинственных сил. Но они находят в себе силы противостоять всемогущему року и решают сами творить свои судьбы. Так из истории диких племен рождается история одного из величайших городов мира.
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Информация
СтранаИталия
ЖанрыИсторические, Фэнтези
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb