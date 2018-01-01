Ромка, Фомка и Артос (мультсериал, 1987) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.41987, Ромка, Фомка и Артос. Серия 3
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
По мотивам сказки К.Лагунова «Ромка-рамазан» о приключениях трех собак.
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- ГТРежиссёр
Галина
Тургенева
- АРСценарист
Александр
Розин
- АМСценарист
А.
Минаев
- МЛСценарист
Михаил
Липскеров
- ВХПродюсер
Валентина
Хижнякова
- ВЛХудожник
Валерий
Лукинов
- НПХудожник
Николай
Павлов
- НМХудожница
Н.
Малюкова
- ЕТХудожница
Елена
Тедер
- ЛПМонтажёр
Л.
Пермякова
- ЛПМонтажёр
Людмила
Путятина
- ВБОператор
Валентин
Баженов
- ВККомпозитор
Владислав
Казенин