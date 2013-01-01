Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2013, Романовы. Серия 7
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Александр II отменил крепостное право, но положение крестьян лишь ухудшилось. Он спас страну от английской интервенции, но не сумел уберечь ее от экономического кризиса.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb
- МБРежиссёр
Максим
Беспалый
- АШАктёр
Андрей
Шибаршин
- АГАктёр
Александр
Горелов
- ЕААктриса
Елена
Александрова
- ВФАктёр
Владимир
Фролов
- ВЕАктёр
Владимир
Егоров
- АТАктёр
Александра
Титова
- КШАктёр
Константин
Шелягин
- ИЖАктриса
Ирина
Жерякова
- ЮКАктёр
Юрий
Коновалов
- ДААктёр
Дмитрий
Антимонов
- МБСценарист
Марина
Бандиленко
- МУСценарист
Марина
Улыбышева
- МКСценарист
Максим
Кальсин
- ВБПродюсер
Валерий
Бабич
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- НСХудожница
Наталья
Салтыкова
- АПМонтажёр
Александр
Попов
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- БККомпозитор
Борис
Кукоба