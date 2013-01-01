Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Александр II отменил крепостное право, но положение крестьян лишь ухудшилось. Он спас страну от английской интервенции, но не сумел уберечь ее от экономического кризиса.



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