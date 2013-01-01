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Романовы
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7-я серия

Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2013, Романовы. Серия 7
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Александр II отменил крепостное право, но положение крестьян лишь ухудшилось. Он спас страну от английской интервенции, но не сумел уберечь ее от экономического кризиса.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Романовы»

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