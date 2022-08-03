Wink
Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, Романовы. Серия 6
Документальный12+

Александр I — аристократ и либерал. Будучи тонким дипломатом, он казался своим современникам тайной. Но именно ему Европа обязана свержением диктатуры Наполеона и миром на долгие годы.

