Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Царь был одинок: иностранцы, от которых он ждал совета и помощи, зачастую оказывались недоброжелателями, лучший друг Меншиков разворовывал казну, любимая жена Екатерина изменяла. Но за время его правления произошли радикальные преобразования в стране и в армии, появился великий русский флот.

