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Романовы
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Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Романовы. Серия 3
Документальный, Исторический12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Царь был одинок: иностранцы, от которых он ждал совета и помощи, зачастую оказывались недоброжелателями, лучший друг Меншиков разворовывал казну, любимая жена Екатерина изменяла. Но за время его правления произошли радикальные преобразования в стране и в армии, появился великий русский флот.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Романовы»