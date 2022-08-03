Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Фeдор Алексеевич правил всего шесть лет. Слабость здоровья не помешала ему изменить не только царский двор, но и страну: на заседаниях Боярской Думы зачитывали обзоры западной прессы, при дворе начали брить бороды и носить европейские платья. После смерти бездетного Фeдора Алексеевича, его сестра Софья Алексеевна начинает свое правление государством.

