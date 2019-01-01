Роксанн Модаффери vs Антонина Шевченко
Wink
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UFC Fight Night St Petersburg
1-й сезон
5-я серия

UFC Fight Night St Petersburg (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

20 апреля 2019 года в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялась грандиозная ночь боeв UFC. Главным событием стал поединок между «русским удавом» Алексеем Олейником и «голландским разрушителем» Алистаром Оверимом.

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Жанр
Спорт
Время
27 мин / 00:27

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