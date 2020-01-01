Роксанн Модаферри vs Андреа Ли
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UFC Fight Night Las Vegas 10
1-й сезон
Роксанн Модаферри vs Андреа Ли

UFC Fight Night Las Vegas 10 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Главным боем вечера на UFC Fight Night 177 стала встреча бывших чемпионок Invicta в минимальном весе Мишель Уотерсон и Анджелы Хилл.

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