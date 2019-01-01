Роковой патруль. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Роковой патруль
1-й сезон
13-я серия
7.72019, Doom Patrol
Фантастика, Боевики18+

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Роковой патруль (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, девушка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего - сумасшедший учeный. Эти неудачники и жалкие ничтожества становятся супергероями. Они находят своим сверхспособностям применение, а себе — новый смысл жизни. Теперь они — Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-гeрл и Киборг.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Роковой патруль»