Рокетджамп (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, Рокетджамп. Серия 3
Документальный16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Как компьютерные игры стали спортом? Что такое русская школа игры? Как выглядит изнанка турниров? Можно ли заняться киберспортом после шестидесяти? Документальный альманах «Рокетджамп» — это пять фильмов о том, как киберспорт появился в России… И что с ним происходит сейчас.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
- ЛБРежиссёр
Лео
Баланёв
- НКРежиссёр
Никита
Карцев
- КАРежиссёр
Кирилл
Алехин
- КАПродюсер
Кирилл
Алехин
- ЕКПродюсер
Елена
Косенко
- АКМонтажёр
Арсений
Кайдацкий
- АТМонтажёр
Алиса
Тареличева
- ЕГМонтажёр
Евгений
Гордеев
- МНМонтажёр
Михаил
Назаров
- ВБОператор
Владислав
Баханович
- ДНОператор
Дмитрий
Новиков
- МНОператор
Михаил
Назаров
- ААОператор
Андрей
Ананин