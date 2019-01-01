Рокетджамп. Серия 1
Wink
Сериалы
Рокетджамп
1-й сезон
1-я серия

Рокетджамп (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Рокетджамп. Серия 1
Документальный16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Как компьютерные игры стали спортом? Что такое русская школа игры? Как выглядит изнанка турниров? Можно ли заняться киберспортом после шестидесяти? Документальный альманах «Рокетджамп» — это пять фильмов о том, как киберспорт появился в России… И что с ним происходит сейчас.

Сериал Рокетджамп 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг