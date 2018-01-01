RogozinTrip. Серия 7
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RogozinTrip (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

6.62018, RogozinTrip. Серия 7
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Сюжет

Добро пожаловать в мир велопутешественника. В мир степей, пустынь, заснеженных гор,- в мир приключений. Мы поднимемся в перевалы и заночуем в степи, под шум Байкала согреемся глотком виски у костра и пересечeм Монголию. Надеюсь я зажгу ваши сердца и вы тоже отправитесь в путь, туда, в погоню за уходящим солнцем.

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