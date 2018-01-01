RogozinTrip (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Добро пожаловать в мир велопутешественника. В мир степей, пустынь, заснеженных гор,- в мир приключений. Мы поднимемся в перевалы и заночуем в степи, под шум Байкала согреемся глотком виски у костра и пересечeм Монголию. Надеюсь я зажгу ваши сердца и вы тоже отправитесь в путь, туда, в погоню за уходящим солнцем.



Сериал RogozinTrip 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.