WinkСериалыРогов в городе4-й сезон7-я серия
8.62019, Рогов в городе. Сезон 4. Серия 7
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Рогов в городе (сериал, 2019) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Александр Рогов отправится в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберeт девушкам новые образы и покажет, что и в своeм городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.
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