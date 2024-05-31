Рогов в городе. Сезон 4. Серия 12
Wink
Сериалы
Рогов в городе
4-й сезон
12-я серия
8.82019, Рогов в городе. Сезон 4. Серия 12
Реалити - шоу16+

Рогов в городе (сериал, 2019) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Александр Рогов отправится в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберeт девушкам новые образы и покажет, что и в своeм городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

8.3 КиноПоиск