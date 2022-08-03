WinkДетямРог и Пегги1-й сезон114-я серия
Рог и Пегги (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 114 смотреть онлайн
2019, Corn & Peg
Мультсериалы12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главные герои — жизнерадостный единорог по имени Рог и его находчивая лучшая подруга пегас по имени Пегги. Каждый день они стараются сделать хотя бы одно доброе дело, чтобы стать похожими на своего кумира — супергероя Леди Громотоп. Ребята восхищаются еe самоотверженностью и готовностью прийти на помощь в любую минуту, а потому не упускают возможности помочь жителям своего города.
СтранаКанада, США
ЖанрМультсериалы
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.6 IMDb
- ШМАктриса
Шечина
Мпумлвана
- ШСАктёр
Шэйл
Саймонс
- АКАктриса
Ава
Клоуз
- ДКАктёр
Джейден
Каннателли
- ГКАктриса
Гэбби
Кларк
- АМАктриса
Айзис
Мур
- МСАктриса
Матильда
Саймонс
- НКАктёр
Нил
Кроун
- ДРАктёр
Джексон
Рид
- КХСценарист
Кристофер
Хэмилтон
- МБСценарист
Макс
Бодри
- ФПСценарист
Франциско
Паредес
- КХПродюсер
Кристофер
Хэмилтон
- РДПродюсер
Ричард
Джайтелсон
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов