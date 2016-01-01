Родственнички (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Михаил Иванович — заслуженный пенсионер, живет один в загородном доме. Своих взрослых детей он видит редко. На 67-летие в гости к нему приезжают сыновья с женами. И Михаил Иванович случайно узнает, что братья друг с другом в ссоре и просто разыгрывают хорошие отношения.



