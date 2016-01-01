Родственнички. Серия 6
Wink
Сериалы
Родственнички
1-й сезон
6-я серия

Родственнички (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.72016, Родственнички. Серия 6
Комедия, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Михаил Иванович — заслуженный пенсионер, живет один в загородном доме. Своих взрослых детей он видит редко. На 67-летие в гости к нему приезжают сыновья с женами. И Михаил Иванович случайно узнает, что братья друг с другом в ссоре и просто разыгрывают хорошие отношения.

Сериал Родственнички 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родственнички»