Родолфо Виейра vs Дастин Стольцфус
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UFC Fight Night Las Vegas 31
1-й сезон
Родолфо Виейра vs Дастин Стольцфус

UFC Fight Night Las Vegas 31 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

В главном поединке турнира UFC Fight Night ESPN 26 Тиаго Мойзез (#14 рейтинга) поборолся за победу с #9 легкого дивизиона Исламом Махачевым, идущим на серии из семи побед.

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