Родной человек (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Родной человек (сериал, 2017) сезон 1 серия 10

8.72017, Woh Apna Sa
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История парня, состоящего в браке и имеющего двух прекрасных дочерей. Его жена притворяется идеальной невесткой, но на самом деле она - злобная женщина, которая хочет завладеть всем имуществом. Внезапно в его жизнь входит красивая молодая девушка. Он пытается рассказать ей правду о семье, но терпит неудачу.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.0 IMDb