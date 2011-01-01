Родители. Сезон 2. Серия 22
Wink
Детям
Родители
2-й сезон
22-я серия

Родители (сериал, 2011) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

2011, Parenthood
Драмы, Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Саре с двумя детьми из-за материальных трудностей пришлось переехать из Фресно в Беркли, в домик родителей. Там до сих пор живут ее сестра с братьями, каждый из которых борется со своими собственными проблемами.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители»

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