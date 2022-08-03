Родители. Сезон 2. Серия 20
Wink
Детям
Родители
2-й сезон
20-я серия

Родители (сериал, 2011) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

2011, Parenthood
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Саре с двумя детьми из-за материальных трудностей пришлось переехать из Фресно в Беркли, в домик родителей. Там до сих пор живут ее сестра с братьями, каждый из которых борется со своими собственными проблемами.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители»