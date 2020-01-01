Родители года. Сезон 2. Серия 6
Wink
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Родители года
2-й сезон
6-я серия

Родители года (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.32020, Breeders
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Работа, кредиты, налоги, проблемы в отношениях – дети ждут, когда вы разберетесь в делах, постоянно требуют внимания и могут превратить жизнь в настоящий кошмар. Пол и Элли очень стараются выполнять свои материнские и отцовские обязанности, но это не мешает им периодически хотеть убить своих детей, чтобы выкроить себе лишний час сна. Честная комедия о том, как сложно быть родителем.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

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