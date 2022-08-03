Родители года. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Родители года
2-й сезон
1-я серия

Родители года (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.32020, Breeders
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Работа, кредиты, налоги, проблемы в отношениях – дети ждут, когда вы разберетесь в делах, постоянно требуют внимания и могут превратить жизнь в настоящий кошмар. Пол и Элли очень стараются выполнять свои материнские и отцовские обязанности, но это не мешает им периодически хотеть убить своих детей, чтобы выкроить себе лишний час сна. Честная комедия о том, как сложно быть родителем.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители года»