Родители (2015). Сезон 4. Серия 4
Wink
Сериалы
Родители (2015)
4-й сезон
4-я серия

Родители (2015) (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

9.42020, Родители (2015). Сезон 4. Серия 4
Комедия, Семейный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главные герои — родители — мама Маша, и папа Саша будут искать подход к старшему сыну — шестнадцатилетнему подростку Тимофею, который вроде бы еще ребенок, но уже так не считает.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители (2015)»