Родители (2015). Сезон 1. Серия 41
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Родители (2015)
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41-я серия

Родители (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

9.42015, Родители (2015). Сезон 1. Серия 41
Комедия, Семейный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главные герои — родители — мама Маша, и папа Саша будут искать подход к старшему сыну — шестнадцатилетнему подростку Тимофею, который вроде бы еще ребенок, но уже так не считает.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители (2015)»