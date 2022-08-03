Родители (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Родители (2015). Сезон 1. Серия 23
Родители (2015)
1-й сезон
23-я серия

Комедия, Семейный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главные герои — родители — мама Маша, и папа Саша будут искать подход к старшему сыну — шестнадцатилетнему подростку Тимофею, который вроде бы еще ребенок, но уже так не считает.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

