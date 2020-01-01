Родина. Сезон 8. Серия 7
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Родина
8-й сезон
7-я серия

Родина (сериал, 2020) сезон 8 серия 7 смотреть онлайн

9.12020, Homeland
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Психологический триллер, в центре действия которого агент ЦРУ Кэрри Андерсон и ее главный подозреваемый в терроризме Николас Броди. Она попытается узнать всю правду о Броди и предотвратить, если подозрения подтвердятся, новую террористическую атаку на США.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина»

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