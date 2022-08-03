Родина. Сезон 8. Серия 6
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Родина
8-й сезон
6-я серия

Родина (сериал, 2020) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн

9.12020, Homeland
Триллер, Криминал18+

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О сериале

Психологический триллер, в центре действия которого агент ЦРУ Кэрри Андерсон и ее главный подозреваемый в терроризме Николас Броди. Она попытается узнать всю правду о Броди и предотвратить, если подозрения подтвердятся, новую террористическую атаку на США.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина»