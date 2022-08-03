Родина. Сезон 7. Серия 1
Родина
7-й сезон
1-я серия

Родина (сериал, 2018) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

9.12018, Homeland
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Психологический триллер, в центре действия которого агент ЦРУ Кэрри Андерсон и ее главный подозреваемый в терроризме Николас Броди. Она попытается узнать всю правду о Броди и предотвратить, если подозрения подтвердятся, новую террористическую атаку на США.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

