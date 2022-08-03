Родина. Сезон 5. Серия 2
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Родина
5-й сезон
2-я серия

Родина (сериал, 2015) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

9.12015, Homeland
Триллер, Драма18+

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О сериале

Психологический триллер, в центре действия которого агент ЦРУ Кэрри Андерсон и ее главный подозреваемый в терроризме Николас Броди. Она попытается узнать всю правду о Броди и предотвратить, если подозрения подтвердятся, новую террористическую атаку на США.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина»