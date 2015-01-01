Родина. Сезон 5. Серия 10
Родина (сериал, 2015) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

9.12015, Homeland
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Психологический триллер, в центре действия которого агент ЦРУ Кэрри Андерсон и ее главный подозреваемый в терроризме Николас Броди. Она попытается узнать всю правду о Броди и предотвратить, если подозрения подтвердятся, новую террористическую атаку на США.

Сериал Родина 5 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина»