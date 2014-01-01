Родина. Сезон 4. Серия 9
Родина (сериал, 2014) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

9.12014, Homeland
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Психологический триллер, в центре действия которого агент ЦРУ Кэрри Андерсон и ее главный подозреваемый в терроризме Николас Броди. Она попытается узнать всю правду о Броди и предотвратить, если подозрения подтвердятся, новую террористическую атаку на США.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина»