Родина: Форт Салем. Сезон 1. Серия 6
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Родина: Форт Салем
1-й сезон
6-я серия

Родина: Форт Салем (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2020, Motherland: Fort Salem
Фантастика, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ведьмы против терроризма — такую альтернативную историю Америки предлагают нам создатели сериала. В центре сюжета — три молодые обладательницы магических способностей, которые на наших глазах проходят впечатляющий путь от тренировок до реальных боев на стороне армии Соединенных Штатов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Фэнтези, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина: Форт Салем»

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