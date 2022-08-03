Родина: Форт Салем (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Ведьмы против терроризма — такую альтернативную историю Америки предлагают нам создатели сериала. В центре сюжета — три молодые обладательницы магических способностей, которые на наших глазах проходят впечатляющий путь от тренировок до реальных боев на стороне армии Соединенных Штатов.

