Родина: Форт Салем. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Родина: Форт Салем
1-й сезон
5-я серия

Родина: Форт Салем (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2020, Motherland: Fort Salem
Фантастика, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ведьмы против терроризма — такую альтернативную историю Америки предлагают нам создатели сериала. В центре сюжета — три молодые обладательницы магических способностей, которые на наших глазах проходят впечатляющий путь от тренировок до реальных боев на стороне армии Соединенных Штатов.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина: Форт Салем»