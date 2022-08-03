Родина: Форт Салем (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2020, Motherland: Fort Salem
Фантастика, Фэнтези18+
О сериале
Ведьмы против терроризма — такую альтернативную историю Америки предлагают нам создатели сериала. В центре сюжета — три молодые обладательницы магических способностей, которые на наших глазах проходят впечатляющий путь от тренировок до реальных боев на стороне армии Соединенных Штатов.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Аманда
Таппинг
- САРежиссёр
Стивен
А. Эделсон
- Режиссёр
Хайфа
Аль-Мансур
- Актриса
Тэйлор
Хиксон
- АХАктриса
Амалия
Хольм
- ДМАктриса
Деметрия
МакКинни
- ДСАктриса
Джессика
Саттон
- ЭНАктриса
Эшли
Николь Уильямс
- Актриса
Лин
Рене
- ДХАктриса
Дэйл
Хантер
- ЛУАктриса
Линн
Уайт
- ЛЛАктриса
Лиллиэн
Лим
- НМСценарист
Никки
МакКоли
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- ТБХудожница
Трэйси
Болтон
- РКМонтажёр
Роберт
Комацу
- СДОператор
Стивен
Джексон
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс