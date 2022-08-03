Родина (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Шесть лет назад попав в засаду и потеряв большую часть товарищей, Брагин попадает в плен. Его признают пропавшим без вести. Уезжая в последнюю командировку, Брагин оставил в Москве семью — жену Елену, трехлетнего сына Ивана и девятилетнюю дочь Катю.

