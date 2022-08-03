Родина (2015). Серия 11
Родина (2015)
1-й сезон
11-я серия

Родина (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

9.12015, Родина (2015). Серия 11
Драма, Детектив18+

Шесть лет назад попав в засаду и потеряв большую часть товарищей, Брагин попадает в плен. Его признают пропавшим без вести. Уезжая в последнюю командировку, Брагин оставил в Москве семью — жену Елену, трехлетнего сына Ивана и девятилетнюю дочь Катю.

Россия
Криминал, Драма, Детектив
49 мин / 00:49

6.4 КиноПоиск
3.8 IMDb

