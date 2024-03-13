Роботы-поезда. Теневая энергия (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Роботы-поезда. Теневая энергия. Сезон 1. Серия 29
Роботы-поезда. Теневая энергия
1-й сезон
29-я серия
8.72022, Robot Trains. The Shadow Energy
О сериале

Дозору вновь предстоит встать на защиту Мира поездов, чтобы помешать Мастеру Иксу использовать свое опасное изобретение — теневую энергию. Изобретательный трехмерный мультсериал для юных зрителей.

Мастер Икс придумал новый план. Он разработал теневую энергию, которая угрожает всему миру, населенному разумными роботами-поездами. Для этого Иксу нужно украсть еще больше энергетических шаров, обманывая героев из Дозора поездов. Члены Семейки Икс раз за разом воплощают в жизнь планы своего коварного босса, уверенные в его скорой победе. Однако разговоры Мастера Икса о мировом господстве смущают его соратника Дюка, который начинает сомневаться в их общей цели. Бывший злодей решается на немыслимое — уйти из Семейки Икс и присоединиться к Дозору.

Завоюет ли Дюк уважение новых друзей, вы узнаете, если будете смотреть онлайн все серии «Роботы-поезда. Теневая энергия» — мультсериал доступен на сервисе Wink.

