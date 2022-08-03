Счастливый клевер
Wink
Детям
Роботы-поезда
2-й сезон
Счастливый клевер

Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 35 смотреть онлайн

8.72017, Robot Trains
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знакомьтесь с удивительными трансформерами, в которых детали поездов и роботов сочетаются с вполне человеческими характерами! Лидер в команде необычных героев – энергичный электропоезд Кей. Он всe время подбивает друзей на добрые дела, которым постоянно пытается помешать коварный Люк.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.3 IMDb