Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Знакомьтесь с удивительными трансформерами, в которых детали поездов и роботов сочетаются с вполне человеческими характерами! Лидер в команде необычных героев – энергичный электропоезд Кей. Он всe время подбивает друзей на добрые дела, которым постоянно пытается помешать коварный Люк.



