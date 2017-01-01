Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Знакомьтесь с удивительными трансформерами, в которых детали поездов и роботов сочетаются с вполне человеческими характерами! Лидер в команде необычных героев – энергичный электропоезд Кей. Он всe время подбивает друзей на добрые дела, которым постоянно пытается помешать коварный Люк.

