Роботы-поезда. Сезон 1. Джейн и Кей
Wink
Детям
Роботы-поезда
1-й сезон
10-я серия

Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.72017, Robot Trains
Мультсериалы6+

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Сюжет

Знакомьтесь с удивительными трансформерами, в которых детали поездов и роботов сочетаются с вполне человеческими характерами! Лидер в команде необычных героев – энергичный электропоезд Кей. Он всe время подбивает друзей на добрые дела, которым постоянно пытается помешать коварный Люк.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.7 IMDb