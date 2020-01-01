WinkДетямРобототехника1-й сезонЧем занимаются инженеры-мехатроники?
Робототехника (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
7.62020, Чем занимаются инженеры-мехатроники?
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
Сюжет
Без правильной настройки электронных схем и компонентов роботы не будут функционировать. Построить робота самостоятельно, ничего не зная о его электронной части, невозможно. В дело вступают инженеры-электроники.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Чем занимаются инженеры-мехатроники? 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.