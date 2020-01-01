Робототехника (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Без правильной настройки электронных схем и компонентов роботы не будут функционировать. Построить робота самостоятельно, ничего не зная о его электронной части, невозможно. В дело вступают инженеры-электроники.

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