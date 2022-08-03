Робин Гуд (мультсериал, 1991) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн
1991, Robin Hood
Мультсериалы, Приключения0+
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О сериале
Несколько столетий назад в Ноттингемском Графстве жестокий и жадный барон по имени Алвин повелел разрушить замок Хантингтон, из огня которого Робин и его кузены Вилл, Винифред и Барбара чудом спаслись. Робин быстро стал известен как защитник бедных и угнетенных.
СтранаВеликобритания, Япония, Италия
ЖанрСемейный, Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb