Робин Гуд. Серия 27
Wink
Детям
Робин Гуд
1-й сезон
27-я серия

Робин Гуд (мультсериал, 1991) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

1991, Robin Hood
Мультсериалы0+

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Сюжет

Несколько столетий назад в Ноттингемском Графстве жестокий и жадный барон по имени Алвин повелел разрушить замок Хантингтон, из огня которого Робин и его кузены Вилл, Винифред и Барбара чудом спаслись. Робин быстро стал известен как защитник бедных и угнетенных.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb