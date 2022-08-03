Робин Гуд. Серия 10
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Детям
Робин Гуд
1-й сезон
10-я серия

Робин Гуд (мультсериал, 1991) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

1991, Robin Hood
Мультсериалы, Приключения0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Несколько столетий назад в Ноттингемском Графстве жестокий и жадный барон по имени Алвин повелел разрушить замок Хантингтон, из огня которого Робин и его кузены Вилл, Винифред и Барбара чудом спаслись. Робин быстро стал известен как защитник бедных и угнетенных.

Страна
Великобритания, Япония, Италия
Жанр
Семейный, Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb